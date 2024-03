Strompreise fallen, die Rechnung bleibt fast gleich – woran liegt das?

Der Grund dafür liegt bereits mehr als ein Jahr zurück, damals sind die Strompreise noch stark angestiegen und von einem Abfallen der Preise war weit und breit nichts zu sehen. Im Dezember 2022 wurde von der Bundesregierung die Strompreisbremse eingeführt, die den Strompreis für alle österreichischen Haushalte auf zehn Cent pro Kilowattstunde bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden pro Jahr deckeln soll. Die Haushalte sollen also nur zehn Cent zahlen, den Rest bezahlt der Staat.

Mehr als drei Milliarden Euro für Strompreisbremse

So weit, so gut. Nun fallen die Marktpreise für Strom allerdings wieder, bei den Anbietern und auf den Rechnungen macht sich das aber kaum bis gar nicht bemerkbar. Zudem sollen sich die Kosten für die Strompreisbremse – bis Ende 2024 gilt sie noch – auf mehr als drei Milliarden Euro belaufen.

Strompreise EU-weit im Jänner stärker gesunken

Das Problem, das sich durch die Strompreisbremse ergeben würde, sei der Anreiz, die Preise hoch zu halten, auch wenn sie an den Strombörsen fallen – und genau das war der Fall, berichtet „der Standard“. Der möglicherweise fehlende Anreiz für einen Wettbewerb in Österreich zeigt sich übrigens auch im EU-Vergleich. So sind EU-weit die Strompreise im Jänner 2024 um 6,4 Prozent gesunken, in Österreich waren es nur 3,4 Prozent.

Was geschieht nach dem Ende der Strompreisbremse?

Aber immerhin: Bei der Strompreisbremse wird „verschärft“. Während bisher maximal 30 Cent vom Staat zugeschossen werden, sind es ab Juli noch maximal 15 Cent. Mit Ende des Jahres soll dann auch die Strompreisbremse nach aktuellem Stand auslaufen. Man darf gespannt sein, ob die Strompreise dann auch für den Verbraucher stärker sinken.