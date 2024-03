Fahrer schwer verletzt: Autos kollidieren und schleuderten in Graben

Zwei Autos stießen zusammen. Zwei Menschen wurden in ihren Autos eingeschlossen. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz Österreich arbeiteten zusammen, um sie zu befreien.

Heftiger Frontalzusammenstoß

Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die B54 mit seinem Fahrzeug von Pischelsdorf kommend in Richtung Gleisdorf. Zur gleichen Zeit befand sich ein 57-jähriger Fahrzeuglenker auf der Gegenfahrbahn und fuhr dem 19-Jährigen entgegen. Auf der sogenannten „Gamlingleiten“ kam zwischen den beiden Fahrzeugen aus noch unbekannten Gründen zu einem heftigen Frontalzusammenstoß, sodass die Fahrzeuge von der Fahrbahn und in die Straßengräben geschleudert wurden. „Die genaue Ursache für den Zusammenstoß ist noch unklar, da auch keiner von den beiden Lenkern alkoholisiert gewesen sein soll. Ebenso sind die Fahrer zurzeit nicht im Zustand zur Befragung“, so ein Pressesprecher der LPD Steiermark gegenüber 5 Minuten.

Beide Lenker eingeklemmt

Die Rettungskräfte konnten trotz des schweren Unfalls alarmiert werden und leisteten sofort nach Eintreffen erste Hilfe der schwer Verletzten. Erschwerend hinzu kam, dass beide Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. „Beide Lenker waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten mittelst Bergeschere geborgen werden“, so der Pressesprecher der LPD Steiermark. Die Verletzten wurden in das LKH Graz bzw. UKH Graz eingeliefert. „Ihr Zustand ist stabil“, so der Pressesprecher der LPD Steiermark gegenüber 5 Minuten.

Mehrere im Einsatz

Nach der Rettung kümmerte sich das Rote Kreuz um ihre Verletzungen. Die freiwillige Feuerwehr Nitscha und Gleisdorf war insgesamt mit 8 Fahrzeugen und 52 Feuerwehrmänner vor Ort.