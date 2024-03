Bei Podiumsdiskussion: Ende April wird über Sternenkinder gesprochen

Veröffentlicht am 9. März 2024, 08:01 / ©Soldaten mit Herz

Diese Woche fand ein produktives Planungstreffen zwischen John Patrick Platzer, dem Präsidenten von „Soldaten mit Herz“, und Bernadette Hartl, der Landesobfrau von „Wandelstern“, statt. Die beiden Klagenfurter Vereine haben beschlossen, gemeinsam eine inspirierende Podiumsdiskussion zum Thema „Sternenkinder“ zu realisieren. Die Veranstaltung bietet eine bedeutende Gelegenheit, wichtige Fragen im Zusammenhang mit Sternenkindern zu diskutieren und das Engagement für dieses Thema zu vertiefen.

„Entscheidend, dass wir über Sternenkinder sprechen“

Die Podiumsdiskussion wird am Sonntag, den 28. April um 18 Uhr, im Reptilienzoo Happ stattfinden. „Es ist entscheidend, dass wir über Sternenkinder sprechen und ihre Familien unterstützen. Indem wir dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen, können wir dazu beitragen, dass Trauernde nicht allein gelassen werden und sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen“, so Hartl, die die Bedeutung, das Thema Sternenkinder nicht zu tabuisieren, unterstreicht.