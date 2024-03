Im Juni: Grazer dürfen sich auf die Musiktage freuen

Veröffentlicht am 9. März 2024, 08:53 / ©Montage: Canva Pro

Das Konzert findet im Kammermusiksaal des Congress Graz statt. Der Eintritt ist für alle musikinteressierten Grazer kostenlos.

Mozart bis Strauss

Das Motto des Konzerts lautet „Grazer Frühlingskonzert für Frieden und Menschenrechte“, und das Programm reicht von den Werken Wolfgang Amadeus Mozarts bis zu Johann Strauss. Die Veranstaltung wurde einstimmig genehmigt und verspricht einen Abend voller klangvoller Höhepunkte.

Wertvolle Erfahrungen für die Karriere

Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, Menschen aus allen Einkommensschichten den Genuss klassischer Musik zu ermöglichen. Dieses Engagement spiegelt sich auch in der Förderung junger Musiker wider, die aus dem In- und Ausland stammen. Diese erhalten nicht nur die Möglichkeit, in einem renommierten Orchester zu spielen, sondern sammeln auch wertvolle Erfahrungen für ihre zukünftige Karriere.

Hohe Nachfrage kultureller Veranstaltungen

Die Internationalen Musiktage Graz, unter der Patronanz des Bürgermeisteramts, dienen der Musikvermittlung und setzen dabei auf Orchester- und Solistenkonzerte. Das rege Interesse des Publikums sowie die Begeisterung der beteiligten Musiker bezeugen die hohe Nachfrage nach solchen kulturellen Veranstaltungen in der Steiermark.

Das Publikum ist beeindruckt

Das Projekt konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge verbuchen, darunter Auftritte talentierter Musiker aus über 10 Nationen im Universalmuseum Joanneum. Auch der junge Grazer Geiger Benjamin Lichtenegger beeindruckte das Publikum nachhaltig. Durch die Kooperation mit dem Kammerorchester Con Fuoco entsteht nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern auch ein nachhaltiger Wissenstransfer. Junge Talente haben die Gelegenheit, in einem professionellen Orchester zu spielen und wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. Darüber hinaus erhalten ausgewählte Solistinnen die Möglichkeit, mit dem Orchester zu konzertieren und sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Kulturvereine, Botschaften und Konsulate

Die Internationalität des Projekts wird durch die Einbindung von Musikschulen, dem Konservatorium und der Kunstuniversität sowie durch die Förderung besonders talentierter Musiker aus anderen EU-Mitgliedsstaaten betont. Kulturvereine, Botschaften und Konsulate werden aktiv in die Aktivitäten einbezogen, um Synergien zu schaffen und die Vielfalt der Musikszene zu bereichern.

