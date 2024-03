In nur zwei Tagen: Big Mac Sauce restlos ausverkauft!

Veröffentlicht am 9. März 2024, 08:55 / ©pixabay/5min

Seit 5. März 2024, konnten sich die „Schachtelwirt-Fans“ die Big Mac Sauce für zu Hause holen. Die limitierte Big Mac-Sauce Flasche war in allen McDonald’s Restaurants in Österreich für registrierte User des MyMcDonald’s Bonusprogramms in der McDonald’s App gegen die Einlösung von 40 Ms erhältlich.

Alle weg!

Nach nur zwei Tagen gab McDonald’s bekannt, dass die Big Mac Sauce restlos ausverkauft ist. Die Sauce gibt es weiterhin in verschiedenen Burgern und auch als Dipsauce. Die Fans sind davon nicht begeistert und beschweren sich in den Kommentaren auf Facebook. Sie finden es sehr schade, dass groß Werbung gemacht wird und nur ein kleiner begrenzter Vorrat vorhanden der beliebten Sauce vorhanden war.