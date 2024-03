Einsatz eskaliert: Mann sticht mit Messer auf Polizeiauto ein

Veröffentlicht am 9. März 2024, 09:11 / ©Fotomontage: 5 Minuten & Wellnhofer Designs-stock.adobe.com

Am kommenden Dienstag, den 12. März, steht ein Mann vor Gericht, der sich den Vorwürfen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der gefährlichen Drohung und der Sachbeschädigung stellen muss. Er soll mit seinem Butterfly-Messer auf ein Polizeiauto eingestochen haben, nachdem ihm die Polizisten den Fahrzeugschlüssel seines eigenen Autos abgenommen hatten.

Mann soll mit Messer auf Polizisten losgegangen sein

Zudem soll er, wie das Landesgericht Klagenfurt in einer Aussendung mitteilt, das Messer daraufhin mit der Spitze nach oben angehoben haben und so auf die Polizeibeamten zugegangen sein. Er muss sich aus diesen Gründen nun am Dienstag zwischen 10.30 und 12 Uhr vor Richterin Ute Lambauer verantworten. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.