Diagonale-Fahnen präsentieren das Festival des österreichischen Films

Veröffentlicht am 9. März 2024, 09:31 / ©xbrchx-stock.adobe.com

Als besondere Maßnahme wurde folgendes getroffen: das Aufhängen von Diagonale-Fahnen. Die Anfrage für die Genehmigung, Fahnen im Stadtbild zu platzieren, wurde erfolgreich eingereicht.

Von 27. März bis 9. April

Als Ergebnis werden vom 27. März bis 9. April sechs Diagonale-Fahnen am Standort Schlossberg/Herbersteingarten sowie jeweils sechs Fahnen am Hauptplatz und in der Herrengasse weithin sichtbar sein. Die Entscheidung über diese Maßnahme, trotz der gegenteiligen Stimme von Claudia Schönbacher vom KFG, wurde im Grazer Stadtsenat getroffen.