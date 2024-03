In über 20 Metern Höhe: „Nikita“ war auf Baum „gefangen“

Veröffentlicht am 9. März 2024, 09:44 / ©FF Spittal an der Drau

„Seit dem Vortag wurde eine Katze auf einem Baum in mehr als 20 Metern Höhe beobachtet. Da sie sich weder vor- noch zurückbewegen konnte, haben besorgte Eltern aus der Nachbarschaft am Samstagmorgen die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau in einer Aussendung. Die Florianis mussten mit der Drehleiter anrücken.

Alle waren glücklich, dass „Nikita“ wieder herunten war

Glücklicherweise kam es zu einem Happy End: Gruppenkommandant Lucas Weger konnte die verängstigte und durchnässte Katze mit dem Namen „Nikita“ dann nämlich wieder unverletzt der Familie übergeben. Auch die Kinder Mailin, Nike und Raphael waren glücklich, ihre „Nikita“ wieder unbeschadet bei sich zu haben.