Große Freude: Die ersten fünf Ticket der großen Chance sind vergeben

Am Freitag, den 8. März 2024 war es soweit. Die Jury – diesmal bestehend aus Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson – schickte insgesamt fünf Acts in die nächste Runde: Mit dem „Herz-Buzzer“ ging es für die Tanzgruppe Dance Industry aus Kärnten (Barbara Meier), die Band KGW3 aus Oberösterreich (Thorsteinn Einarsson) und die FRK Dance School aus Vorarlberg (Missy May) mit einem Direkt-Ticket in die Live-Shows.

Auch kamen ins Semifinale:

Die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze vergab die Jury an das Gesangs-Duo Anja und Jana Starlinger und die Tanzgruppe Ashleighs Junior Team – beide aus Oberösterreich –, die jeweils neun Sterne für ihren Auftritt holen konnten und am Ende der Sendung ins Semifinale aufstiegen.