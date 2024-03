Frühjahrslohnrunde: KV-Verhandlungen für 130.000 Beschäftigte

Am Dienstag, 12. März 2024, finden bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) sowie für die rund 8.000 Beschäftigten der Papierindustrie die jeweils erste Verhandlungsrunde statt. Eine Woche später folgt am 19. März 2024, der Verhandlungsstart für 7.500 Arbeitnehmer in der Textilindustrie. Am 4. April 2024, werden die mit rund 50.000 Beschäftigten drittgrößte Industriebranche Österreichs, die Chemische Industrie, die KV-Verhandlungen aufgenommen. Den Abschluss der industriellen Frühjahrsrunde bildet im Mai traditionell die Glasindustrie mit rund 7.000 Beschäftigten.

Nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhungen

Die, für die KV-Verhandlungen relevante Inflation, liegt noch immer bei 6,8 Prozent. Die Priorität der Gewerkschaften liegt daher in allen Bereichen auf nachhaltigen Lohn- und Gehaltserhöhungen. „Die Bundesregierung lässt bei der Inflationsbekämpfung nach wie vor jedes Engagement vermissen. Nachhaltige Erhöhungen bleiben damit das einzige Mittel, die Teuerung dauerhaft abzufedern und die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhalten“, sagen die beiden Chefverhandler für die EEI, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).