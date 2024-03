Hoher Personalmangel: ist „New Work“ die LÃ¶sung?

Wie ist die Herausforderung Personalmangel zu meistern? Diese zentrale Frage stand im Fokus des Edenred¬īschen Business Talks mit den Experten Mariana K√ľhnel, stellvertretende Generalsekret√§rin der Wirtschaftskammer √Ėsterreich, Veronika Rabl, Leiterin der HR-Abteilung bei REWE √Ėsterreich, Christian Moser und Christoph Monschein, New-Work-Experte und Gesch√§ftsf√ľhrer von Edenred √Ėsterreich. Mehr als 60 namhafte Unternehmer und Entscheidungstr√§ger kamen der Einladung zur Podiumsdiskussion nach.

„Ich mache mir Sorgen um unsere Wirtschaftskraft“

Am Arbeitsmarkt k√∂nnen im Schnitt mehr als 170.000 Stellen nicht besetzt werden. Diese Zahl kann laut Berechnungen der Wirtschaftskammer demografiebedingt bis 2040 auf √ľber 500.000 steigen. ‚ÄěIch mache mir ernsthafte Sorgen um unsere Wirtschaftskraft‚Äú, zeigt sich Christoph Monschein besorgt. ‚ÄěWir m√ľssen noch viel mehr tun, um qualifizierte Arbeitskr√§fte zu rekrutieren und langfristig auch halten zu k√∂nnen.‚Äú

Steiermark und Kärnten besonders betroffen

Der Mangel an Arbeitskr√§ften betrifft alle Wirtschaftsbereiche, wobei manche Branchen wie etwa der Handel, der Tourismus und die Gastronomie aktuell besonders betroffen sind. Der Fachkr√§ftemangel in der Steiermark und K√§rnten liegt dabei √ľber dem √∂sterreichischen Durchschnitt. In der Steiermark geben knapp 63 Prozent der Unternehmen an, stark vom Fachkr√§ftemangel betroffen zu sein, in K√§rnten sind es sogar mehr als 68 Prozent.

New Work, mehr als nur Homeoffice

‚ÄěNew Work ist gekommen, um zu bleiben und bietet viele Chancen, um dem Personalmangel zu begegnen‚Äú, ist K√ľhnel √ľberzeugt. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer wenden 51 Prozent der heimischen Jungunternehmen New Work im eigenen Unternehmen bereits an und sehen viele Vorteile. Auch New-Work-Experte Christoph Monschein bef√ľrwortet eine solche Arbeitsumgebung, die auf einem Unternehmenspurpose basieren m√ľsse, um echte Erfolge nach sich zu ziehen. ‚ÄěArbeiten meine Mitarbeiter gerne in meiner Firma, f√∂rdert das in jedem Fall auch die Fachkr√§ftegewinnung. Eine h√∂here Selbstverantwortung und Beteiligung, gr√∂√üere Freir√§ume und eine flexible Arbeitsgestaltung sind essenzielle Bestandteile der neuen Arbeitswelt.‚Äú New Work sei also weit mehr als nur Homeoffice.¬†