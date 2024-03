Kärntens Patienten haben 2023 fast 600.000 Euro bekommen

Am kommenden Dienstag wird in der Regierungssitzung der Kärntner Landesregierung der Tätigkeitsbericht der Kärntner Patientenanwaltschaft des vergangenen Jahres präsentiert. Gegenüber 2022 gibt es deutliche Steigerungen bei den Beratungen und den Entschädigungszahlungen. Insgesamt zeigt sich, dass alle statistischen Vergleichszahlen wieder jenen vor den Corona-Jahren entsprechen.

„Das war mein Bestreben“

Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist die Patientenanwaltschaft eine unverzichtbare Partnerin im Gesundheitswesen. „Sie ist eine unabhängige, kompetente Anlaufstelle für Patienten. Die vier Mitarbeiterinnen unter der Leitung von Angelika Schiwek kümmern sich aufopferungsvoll um die Anliegen der Menschen und tragen so dazu bei, dass das Gefühl von Geborgenheit und das Vertrauen in unser Gesundheitssystem gesteigert wird“, betont Kaiser. „Möglichst vielen Patienten bei ihren Problemen mit ärztlichen Behandlungen bestmöglich zu helfen, das war mein Bestreben“, so Schiwek.

„Es lassen sich Tendenzen ablesen“

Die im Tätigkeitsbericht veröffentlichten Zahlen und Jahresvergleiche würden ebenso dazu beitragen, die Qualität der Gesundheitsversorgung in Kärnten zu steigern. „Aus den detaillierten Daten lassen sich Tendenzen ablesen, die wiederum in gesundheitspolitische Überlegungen einfließen und so dazu beitragen, die Qualität der medizinischen Versorgung in Kärnten zu steigern. Unser Ziel ist es, jedem Kärntner die bestmögliche medizinische Versorgung zukommen zu lassen“, stellt Kaiser klar.

41 Patienten haben Geld bekommen

Wie wichtig die Arbeit der Patientenanwaltschaft ist, belegen die Zahlen: 2023 wurden 360 aktenmäßige Anliegen von Patienten bearbeitet. Ein Jahr zuvor waren es noch 351. 4.500 Beratungsgespräche wurden im letzten Jahr durchgeführt. Die Behandlungsdokumentation der Fälle umfasste insgesamt 280.000 Seiten. 2023 wurden damit einhergehend 598.642 Euro an Entschädigungsleistungen ausbezahlt, was dem Zehnjahresdurchschnitt entspricht. Der Anteil der Entschädigungen aus dem Härtefonds betrug 498.000 Euro und jener aus dem Schadenersatz und anderen Rechtsmittel 100.650 Euro. 41 Patienten bekamen bei ihren Forderungen auf Entschädigungen recht. Im Berichtszeitraum sind die Patientenverfügungen von 45 Prozent auf 55 gestiegen. Zwölf Beratungen gab es im Zusammenhang mit Sterbeverfügungen.