Schwerer Unfall an Raststätte: 13-jähriger Schüler verliert Finger

In einer schockierenden Begebenheit am Nachmittag des 8. März 2024 verletzte sich ein 13-jähriger italienischer Schüler schwer an einer Autobahnraststätte in Eben im Pongau. Der Vorfall ereignete sich, als der Schüler auf dem Rückweg von einem Ausflug aus Spaß ein Verkehrszeichen berührte, was tragische Folgen hatte.

Der unglückliche Vorfall

Der Jugendliche wollte offenbar aus einem spontanen Impuls heraus ein Verkehrszeichen berühren, jedoch endete dieser vermeintliche Spaß in einer schrecklichen Verletzung. Sein Ring blieb an einer Metallschiene hängen, wodurch der Ringfinger seiner rechten Hand komplett abgetrennt wurde.

Sofortige Erste Hilfe

Die Rettungskräfte vom Roten Kreuz und ein Notarzt waren sofort zur Stelle, um dem Jungen Erste Hilfe zu leisten. Die schwere Verletzung erforderte eine rasche Versorgung. Um den Schüler schnellstmöglich in eine geeignete medizinische Einrichtung zu transportieren, wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Dieser flog den Jungen umgehend ins Landeskrankenhaus (LKH) Salzburg, wo er weitergehende medizinische Behandlung erhielt. Die Lehrer der italienischen Schulklasse informierten unverzüglich die Eltern über den Unfall.