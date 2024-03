Große Trauer beim KAC: „Famoser“ Doppel-Meister ist verstorben

Veröffentlicht am 9. März 2024, 11:19 / ©Fotomontage: kk / KAC & Thomas Kaiser

Zwischen 1977 und 1980 hat Seppo Ahokainen das Trikot des KAC getragen. In dieser Zeit wurde er mit den Klagenfurtern zwei Mal Meister und stand ein weiteres Mal im Finale. Er hat über 100 Bewerbsspieltore im rot-weißen Trikot erzielt und war damit auch der erste Legionär in der KAC-Geschichte, dem das gelungen war.

204 Scorerpunkte in 103 Bundesligapartien

Insgesamt ist er in seinen 103 Bundesligapartien, die er für die Klagenfurter absolvierte, auf 204 Scorerpunkte gekommen. „Famos“, wie auch der KAC selbst anmerkt. Insgesamt acht A-WM-Teilnahmen hat er ebenfalls zu Buche stehen. Seine 162 Länderspieleinsätze waren wohl auch mit ein Grund dafür, dass er sechs Jahre nach seinem Karriereende in die finnische Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde.

Auch in Finnland mehrere Meistertitel gewonnen

In den 16 Jahren, die er als Profi am Eis stand, hat er neben dem KAC nur zwei finnische Clubs repräsentiert: Die beiden Vereine aus Tampere, Ilves und Tappara. Auch in Finnland hat er gleich mehrere Meistertitel mit beiden Clubs gewonnen.