Leibnitz blüht auf: Neue Aktion bringt STADT LEBEN in die Herzen

Sie wollen allen Leibnitzern, allen Gästen und vorallem allen Kunden zu zeigen, was STADT LEBEN im Herzen von Leibnitz bedeutet und wirklich kann. Und GEMEINSCHAFT kann wirklich viel.

Grüne Sonnenschirme und Liegestühle

Beginnend mit Freitag dem 22. März, gibt es in teilnehmenden Mitgliedsbetrieben Empfehlungen zu ganz speziellen Themen, die jeweils ab Dienstag im digitalen Schaufenster der Aktionsgemeinschaft, sowie auch auf den Socialmedia-Kanälen der Betriebe und bei den Medien-Kooperationspartnern WOCHE und LEIBNITZ AKTUELL ersichtlich sind. Am Freitag selbst zeigt der grüne Sonnenschirm und der grüne Liegestuhl am Rasen als sehr authentische Botschafter dieser Initiative vor dem Mitgliedsbetrieb: „Ich bin dabei und habe heute genau diese Empfehlung im Geschäft“. Die Information darüber finden Sie am Sonnenschirm. So sieht STADT LEBEN in Leibnitz aus. Auch der SüdsteierMARKT ist mit dabei.

Live-Tipps und exklusive Einblicke

Und noch eine neue, große Innovation startet am 22. März: der LEIBNITZER SHOPPING GUIDE! Uwe Gritsch und sein Team von ROCK FM besuchen an den Freitagen ab 14 Uhr die teilnehmenden Betriebe und stellen dort die tagesaktuellen Tipps von STADT LEBEN in persönlichen Gesprächen mit den Unternehmern, deren Mitarbeitern und auch Kunden vor. Und das wird ab 14 Uhr live am Onlineradio ROCK FM übertragen.

Am 22. März mit Team und Shopping

So sieht das neue Shoppingherzblut in Leibnitz aus. Alle teilnehmenden Betriebe und der Shopping Guide freuen sich auf den Start am 22. März und auf das gemeinsame STADT LEBEN! Das beigefügte Bild zeigt das sehr engagierte Team von links nach rechts mit Silvia Oswald, DI Barbara Draxler, Obmann Fritz Parmetler, den gute Geist Lisa Hanschek, Shopping Guide Uwe Gritsch und Mag. Thomas Gogl bei der heutigen Pressevorstellung vor dem großen Ankündigungsplakat am Kreisverkehr Gralla.