Zwischenstopp: Waldrapp „Vitorio“ machte es sich in Kärnten gemütlich

Der Waldrapp ist ein Vogel, der von der IUCN auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ geführt wird. Vor allem in Mitteleuropa wurden Waldrappe im 17. Jahrhundert intensiv bejagt, der Tiefpunkt wurde in den 1990er-Jahren erreicht, als noch etwa 220 Vögel in freier Wildbahn gezählt wurden. In den vergangenen Jahren ist der Wildbestand wieder beständig gewachsen.