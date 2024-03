Zwei Einbrüche in zwei Tagen: Einbrecher in Landskron unterwegs

Räder & Co.

Veröffentlicht am 9. März 2024

Bisher noch unbekannte Täter haben vorgestern, am 7. März zwischen 16 und 17.30 Uhr, in Landskron bei zwei Abstellräumlichkeiten vor einem Mehrparteienhaus die jeweiligen Abteiltüren gewaltsam aufgebrochen. In weiterer Folge haben sie daraus teure Fahrräder, ein Stand-Up-Paddle und diverses Ski-Equipment gestohlen, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Fahrrad von Fahrradträger gestohlen

Ebenfalls in Landskron haben unbekannte Täter in der Nacht von gestern auf heute ein Mountainbike eines 20-jährigen Villachers gestohlen. Dieses war auf einem Fahrradträger auf einem Auto montiert und versperrt. Die Täter haben das Schloss des Trägers gewaltsam aufgebrochen und in weiterer Folge das Fahrrad gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt auch hier mehrere tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2024 um 12:06 Uhr aktualisiert