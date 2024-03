Streit zwischen Bekannten eskalierte: 24-Jähriger durch Messer verletzt

Am Tag

Veröffentlicht am 9. März 2024, 12:17 / ©Montage: Canva Pro

Auf dem Weg zu einem Treffen mit seiner Freundin wird ein 24-Jähriger in der Nähe des Keplerplatzes mit einem entfernten Bekannten konfrontiert. Was als scheinbar harmloses Treffen begann, nahm schnell eine gefährliche Wendung, als die beiden in einen Streit gerieten.

Streit eskalierte

Der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte, und es deutet alles darauf hin, dass der Bekannte zu einem Messer griff, um den anderen zu verletzen. Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Täter flüchtete

Nach der mutmaßlichen Messerattacke ergriff der Bekannte die Flucht, und die Polizei startete umgehend eine Sofortfahndung. Trotz intensiver Bemühungen blieb die Suche nach dem Täter vorerst erfolglos.

Freundin verständigte die Polizei

Trotz der erlittenen Verletzungen gelang es dem 24-Jährigen, den vorher vereinbarten Treffpunkt mit seiner 21-jährigen Freundin zu erreichen. Sie reagierte umgehend und alarmierte die Polizei über den Vorfall.

Medizinische Versorgung und Ermittlungen

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Verletzten und brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange.