12-Jähriger stürzt und klemmt mit seinem Bein zwischen U-Bahn und Gleis

Veröffentlicht am 9. März 2024, 12:41 / ©Montage: 5min.at

Gestern kam es zu einem Unfall an der U-Bahn-Station Kagraner Platz. Ein 12-jähriger Junge geriet an Gleis 2 in Richtung Oberlaa kurz vor dem Abfahrtzeitpunkt eines Zuges schwer verletzt zwischen Bahnsteigkante und Zug. Obwohl der U-Bahnfahrer alle Sicherheitsvorkehrungen einhielt, kam es zu diesem Vorfall.

Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten

Der Unfall ereignete sich nach der Abfertigung eines Zuges an Gleis 2. Gemäß den üblichen Sicherheitsverfahren verließ der U-Bahnfahrer die Station. Vor der Abfahrt des Zuges muss der Fahrer sicherstellen, dass sich keine Personen mehr in unmittelbarer Nähe des Zuges aufhalten. Hierfür nutzt er einen Spiegel am Ende der Station, um einen Überblick zu erhalten.

Der 12-Jährige stürzte

Der U-Bahnfahrer befolgte alle festgelegten Sicherheitsvorkehrungen, um sicherzustellen, dass die Strecke frei von Personen ist. Dennoch kam es zu einem Vorfall, als der 12-jährige Junge unmittelbar vor dem abfahrbereiten Zug stürzte und sein Bein zwischen Bahnsteigkante und Zug geriet.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Berufsrettung Wien traf am Unfallort ein und versorgte den verletzten Jungen. Anschließend erfolgte der Transport ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Aufgrund des Unfalls musste Gleis 2 für etwa eine Stunde gesperrt werden.