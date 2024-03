Sturmwarnung: Föhn fegt mit bis zu 100 km/h quer durch Österreich

„Am Samstag verlagert sich das Tief ELFI nur langsam über den Golf von Biskaya, damit verstärken sich die Nord-Süd-Druckunterschiede über den Alpen. Bereits am Samstagmorgen ist es nördlich der Zentralalpen verbreitet föhnig und sonnig, während es südlich davon dicht bewölkt und vor allem Richtung Karawanken nass bleibt“, führt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) aus.

Hier wird es stürmisch

Im Laufe des Samstags wird der Südföhn aber immer stärker. Die Meteorologen gaben daher auch für weite Teile Österreichs eine Sturmwarnung aus. Vor allem in den prädestinierten Föhntälern der Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreichs und Steiermarks sowie Niederösterreich, Wien und Burgenland wird es stürmisch. Teils wurde die höchste Warnstufe „Rot“ ausgegeben (siehe Warnkarte). Auch die GeoSphere Austria gab eine gelbe Windwarnung aus.

Höhepunkt am Sonntag

Den Höhepunkt soll der Sturm in der Nacht zum Sonntag finden. „Der Südföhn verstärkt sich zum Morgen hin noch weiter, dabei sind etwa im Brandertal, Wipptal und nördlich der Hohen Tauern Sturmböen von 80 bis 100 km/h einzuplanen. Auch im östlichen Flachland weht kräftiger bis stürmischer Südostwind mit Böen von 50 bis 70 km/h, vereinzelt auch 80 km/h“, heißt es von der UWZ.

Wann ist mit Entspannung zu rechnen?

Erst am Sonntagnachmittag wird der Föhn im Westen zusammenbrechen, indes breitet sich von Südwesten her Regen aus. Im Süden Österreichs wird er bewölkt und regnerisch, teils sinkt die Schneefallgrenze auch auf 800 Meter ab. In der Osthälfte hingegen hält der kräftige Südföhn noch bis zum Abend an.