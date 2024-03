Wegen defekter LKWs: Tunnelsperren sorgten für Stau auf der A9

Mehrere Zwischenfälle gab es in der Steiermark auf der Pyhrn Autobahn (A9). In Richtung Graz mussten sowohl Gleinalmtunnel, als auch Plabutschtunnel wegen defekter Lkws gesperrt werden, was Staus zur Folge hatte. In Fahrtrichtung Voralpenkreuz blieb ein Fahrzeug im Baustellenbereich bei Trieben liegen. Auch hier wurde eine Sperre verhängt. „Die Staus haben sich aber in der Zwischenzeit aufgelöst,“ versichert der ÖAMTC.

Wochenendbaustellen & Skiverkehr in Tirol

Auch in den anderen Bundesländern ging es auf den Straßen schleppend dahin. „Erwartete Verzögerungen verzeichneten wir in Wien bei der Wochenendbaustelle auf der A23 zwischen Knoten Prater und Handelskai in Richtung Kagran, sowie vor den Tunnelbaustellen in Salzburg auf der A10 in Richtung Salzburg.“ Für Verzögerungen sorgte auch der Skifahrerverkehr in Tirol. Vor dem Brettfalltunnel am Ein-/Ausgang des Zillertals wurde auf der B169 Blockabfertigung verhängt. Auf der Fernpassstrecke kam es in Richtung Deutschland dichten Kolonnenverkehr.