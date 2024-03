Grazer Schauspielhaus: „Prima Facie“ zeigt Gewalt ohne Folgen

Tessa, eine junge Juristin aus einfachen Verhältnissen, schafft es in eine renommierte Kanzlei. Sie wird häufig für Fälle von sexuellen Übergriffen gegen Frauen als Verteidigerin der Männer engagiert. Tessa weiß, wie man Zeugen anpackt, Zweifel säht und das Opfer unglaubwürdig macht. Doch dann ändert sich alles: Eine schnelle Nummer im Büro mit einem Kollegen könnte aus ihrer Sicht zu einer Beziehung werden, sie nimmt ihn daher in ihre Wohnung mit. Nach zunächst einvernehmlichem Sex wendet sich das Blatt, sie möchte nicht mehr, er nimmt sich rücksichtslos, was er will. Die wehrlose Frau flüchtet aus der eigenen Wohnung und zeigt den Kollegen an.

Anwältin wird zum Opfer

Was dann passiert, wird dem Publikum eindringlich vor Augen geführt. Die Frau erzählt, wie sie sich als Opfer fühlt, gleichzeitig wird die Außensicht mit dem kühlen Blick der Juristin gegenübergestellt. Tessa weiß, dass sie keine Chance hat. Das System, das sie so gekonnt bedient hat, wendet sich plötzlich gegen sie. Der Anwalt des Täters zerlegt sie so gnadenlos, wie sie es immer gemacht hat. Es genügt, Zweifel zu sähen, um das Gericht von einem Schuldspruch abzuhalten.

„Jede Frau könnte Tessa sein“

Regisseurin Anne Bader zeichnet die Geschichte mit drei Frauen. Anna Rausch spannt den Bogen von der harten Anwältin zum verletzlichen Opfer mit großer Intensität. Ab der Vergewaltigung teilen sich drei Frauen den Text. Luisa Schwab und Otiti Engelhardt sind ebenfalls Tessa, so wie jede Frau Tessa sein könnte. Dass hier nichts zu gewinnen ist, ist der Juristin von Anfang an klar. Ein Abend, der den Finger in eine Wunde legt, die sich noch lange nicht schließen wird.

(APA/red. 9.3.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2024 um 14:58 Uhr aktualisiert