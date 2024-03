Palästina-Israel-Demo in Graz: Diese Öffi-Linien sind betroffen

Am heutigen Samstagnachmittag versammeln sich Demonstranten in Graz, um gegen den anhaltenden Nahost-Konflikt zu protestieren. Die Versammlung beginnt um 16 Uhr am Hauptbahnhof und setzt sich anschließend in Bewegung, mit dem Ziel, den Hauptplatz zu erreichen.

Proteste für Palästina-Israel-Lösung nach Weltfrauentags-Demo

Am Freitag gab es bereits eine Demonstration anlässlich des Weltfrauentags, die zu Verzögerungen im öffentlichen Verkehr führte – 5 Minuten berichtete. Nun, einen Tag später, wird erneut im Grazer Stadtgebiet für eine Lösung des Konflikts zwischen Palästina und Israel demonstriert. Die Versammlung am Samstagnachmittag startet um 16 Uhr am Hauptbahnhof und setzt sich rund 15 Minuten später in Richtung Hauptplatz in Bewegung. Die Holding Graz warnt vor möglichen Anhaltungen im öffentlichen Verkehr und schließt einen Schienenersatzverkehr nicht aus.