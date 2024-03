Bange Momente fÃ¼r Urlauber: Auto drohte abzustÃ¼rzen

/ ┬ęFF Rennweg am Katschberg

Ver├Âffentlicht am 9. M├Ąrz 2024, 15:37 / ┬ęFF Rennweg am Katschberg

Am Samstag, dem 9. M├Ąrz, gegen 10 Uhr fuhr ein 67-j├Ąhriger Urlauber aus Tschechien auf der Katschbergh├Âhe von seinem Hotel auf dem dortigen steilen Zufahrtsweg talw├Ąrts. Wegen dem leichten Schneefall d├╝rfte die Stra├če glatt gewesen sein, der Lenker kam mit dem Auto ins Rutschen und krachte gegen ein am Rand stehendes Auto, gelenkt von einem Urlauber (70) aus dem Murtal.

Auto drohte abzust├╝rzen

Durch den Zusammenprall schleuderte es das Auto des Tschechen um die Halbachse und er rutschte an den rechten Fahrbahnrand, wo das Fahrzeug ├╝ber die zirka 5 Meter steile B├Âschung in einen Wassergraben zu st├╝rzen drohte. In seinem Auto befanden sich noch seine Gattin sowie zwei mitgereiste Bekannte.

Von Feuerwehr gerettet

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, Katschberg und Oberdorf f├╝hrten mit Seilen die Absicherung des absturzgef├Ąhrdeten Autos samt den vier Insassen durch. Erst als das Fahrzeug abgesichert war, konnten die Vier dieses verlassen. Die Bergung erfolgte durch ein Abschleppunternehmen. Das Auto des Steirers wurde schwer besch├Ądigt und musste ebenso abgeschleppt werden. Die vier Urlauber aus Tschechien konnten ihre Heimreise danach wieder fortsetzen. Niemand wurde verletzt.