„Highspeed“-Deals: 32-Jähriger schließt 15 Drogengeschäfte in 8 Minuten

Veröffentlicht am 9. März 2024, 15:55 / ©Fotolia

In einem Drogen-Showdown wurde am Donnerstag, dem 7. März 2024, ein 32-jähriger Mann mit in Linz, Oberösterreich von der Polizei dingfest gemacht. Die Beamten waren gegen 18 Uhr im südlichen Teil der Stadt Zeugen, wie der Verdächtige innerhalb von nur acht Minuten sage und schreibe 15 Drogendeals abwickelte. Einige der Käufer wurden kurz nach den Transaktionen von den Einsatzkräften abgefangen.

Polizei schnappt Dealer im Lokal

Der Showdown erreichte seinen Höhepunkt, als die Polizei den mutmaßlichen Drogenhändler in einem nahegelegenen Lokal aufspürte und das gesamte Bargeld konfiszierte, das er durch seine illegalen Machenschaften eingenommen hatte. Bei der Vernehmung gestand der vorbestrafte Mann umfassend.

Drogenhändler reiste für Baby-Einkäufe nach Linz

In einer überraschenden Wendung behauptete der Verdächtige, extra aus Deutschland angereist zu sein, um durch den Drogenverkauf finanzielle Mittel für notwendige Besorgungen zugunsten seines ungeborenen Kindes zu beschaffen. Die Staatsanwaltschaft Linz handelte prompt und auf deren Anordnung hin wurde der 32-Jährige in die Justizanstalt Linz überführt.