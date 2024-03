Schnee, Regen und Co.: Das kommt in den nächsten Tagen auf uns zu

Für weite Teile Österreichs wurde eine Sturmwarnung ausgegeben, Kärnten allerdings bleibt vom heftigen Südföhn vorerst verschont – mehr dazu hier. Während es also anderswo stürmisch ist, ist es in Kärnten eher bewölkt und trocken.

Starke Niederschläge in ganz Kärnten

Am Sonntag setzen dann aber schon die Niederschläge ein. Im Südwesten Kärntens regnet es schon ab dem Vormittag, in Nordosten bleibt es noch etwas länger trocken. Spätestens zum Abend hin breitet sich dann aber teils kräftiger Regen auf ganz Kärnten aus. Friedrich Wölfelmaier von der GeoSphere Austria führt dazu gegenüber 5 Minuten aus: „Vor allem im Südwesten, darunter das Gail- und Lesachtal, können in der ersten Nachthälfte von Sonntag auf Montag bis zu 30 mm in sechs Stunden zusammenkommen.“

Schnee in höheren Lagen

Ob sich beim Niederschlag auch Schnee dazumischt, da sind sich die Prognosen noch etwas unsicher. Laut Wölfelmaier wird die Schneefallgrenze am Sonntag aber eher oberhalb von 1.000 Metern liegen: „In der Nacht auf Montag könnte die Schneefallgrenze etwas absinken. Hochgelegene Täler wie dem Lesachtal könnten etwas Schnee abbekommen, aber das ist nicht sicher. Die Schneefallgrenze wird viel eher über 1.000 Meter, wenn nicht sogar über 1.300 Meter, bleiben, darunter ist sehr unwahrscheinlich.“

„Der Jahreszeit entsprechend“

Am Montag klingen dann die letzten Schauer rasch ab. „Wir befinden uns dann weiter in einem Tiefdruckgebiet. Die kleinen, schwachen Tiefs bringen etwas Schauertätigkeit. Das bewölkte Wetter wird nur zeitweise Sonne zu lassen“, so der GeoSphere-Meteorologe. Das wechselhafte, unbeständige Wetter setzt sich demnach auch kommende Woche fort. „Es wird nicht warm und auch nicht kalt – nicht winterlich und auch nicht frühlingshaft. Das Wetter wird der Jahreszeit entsprechen“, fasst Wölfelmaier abschließend zusammen.