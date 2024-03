Neu im Südpark: „Robert Franz“-Automat geht in Betrieb

Stefanie und ihr Ehemann Daniel betreiben bereits seit zwei Jahren den „Robert Franz“-Shop in Feldkirchen. „Zu unserem Sortiment gehört die komplette Produktpalette von Robert Franz. Diese reicht von seinen Nahrungsergänzungsmitteln über Bücher bis hin zu seiner eigenen Tiernahrung“, erklärt die Kärntnerin gegenüber 5 Minuten.

©KK/ privat

Neuer Automat im Südpark

Ab sofort verkaufen Stefanie und Daniel die „Robert Franz“-Produkte auch in Klagenfurt. Der Warenautomat in Südpark ist ab sofort in Betrieb. „Unsere Kunden kommen von ganz Kärnten zu uns nach Feldkirchen. Da kam uns die Idee mit dem Warenautomaten. In Klagenfurt steht jetzt der Prototyp“, so Stefanie weiter. In Villach ist das Ehepaar nun auch auf der Suche nach einem passenden Standort für einen „Robert Franz“-Automaten.