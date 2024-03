Missglücktes Überholmanöver: Auto überschlägt sich und landet am Dach

Veröffentlicht am 9. März 2024, 20:37 / ©BFVMZ Pusterhofer

Der Unfall ereignete sich, als ein Fahrzeuglenker beim Abbiegen in die Primussiedlung überholt wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei ein Auto auf dem Dach zum Liegen kam.

Feuerwehr sichert Unfallstelle, Rotes Kreuz betreut Verletzte

Bei der Ankunft der Feuerwehr waren keine Insassen mehr in den Fahrzeugen. Zwei leicht verletzte Personen wurden vom First Responder des Roten Kreuzes versorgt. Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf die Absicherung der Unfallstelle und den Aufbau eines Brandschutzes. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Kurzzeitige Totalsperre nach Crash

Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei wurden die beiden Unfallwracks geborgen. Ein Fahrzeug wurde für den Abtransport durch das Abschleppunternehmen vorbereitet. Das andere Fahrzeug wurde mittels Seilwinde wieder auf die Räder gestellt und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Dies führte zu einer kurzzeitigen totalen Sperrung der L118.

Unzählige Einsatzkräfte vor Ort

Nachdem die Betriebsmittel gebunden waren und die Straße von Trümmerteilen befreit wurde, konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken. An dem Einsatz waren das RLF-A & KLF-A mit 18 Mann, die Polizei mit drei Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit Rettungswagen, First Responder und die Koman GmbH beteiligt.