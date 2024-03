„Schneidig“ unterwegs: Villacher Messerschleifer startet mobil durch

„In einigen Wochen werde ich mit der Messerschleiferei mobil mit einem Bus quer durch Villach touren“, erzählt Bernhard Hölbling im Gespräch mit 5 Minuten. Anstatt in den Räumlichkeiten in der Klagenfurter Straße zu arbeiten, wird der Villacher an verschiedenen Orten seine Kunden empfangen: „Ich werde eine Route zusammenstellen und dann eben mit meinem Bus in Siedlungen, Supermärkten und bei Gastro-Betrieben stehen. Dort, wo ich eben gebraucht werde.“ Die Routen wird Hölbling in der Cities-App der Stadt Villach bekannt geben.

Das Geschäft in der Klagenfurter Straße schließt. Auf vier Rädern geht es aber weiter. Einmal im Monat möchte Hölbling durch Villach touren. Seine Kunden kommen also auch in Zukunft zu ihren scharfen Messern.

Hohe Fixkosten machten Villacher zu schaffen

Eine etwas ungewöhnliche Umstellung – was hat den Villacher zu dieser Entscheidung getrieben? „Die Fixkosten sind einfach schon zu hoch und ich möchte auch nicht arbeiten, um ein Geschäft zu finanzieren, sondern um etwas zu verdienen. Jetzt wird dann eben daheim vor der Haustür oder mit dem Bus vor geschliffen.“ Die Lederwerkstatt betreibt Hölbling dann auch gemeinsam mit seiner Partnerin, eine gelernte Taschnerin, zu Hause.

Gemeinsam mit seiner Partnerin wird daheim in der Lederwerkstatt gearbeitet. Höbling's Partnerin ist gelernte Taschnerin. Bei Hölbling gibt es also nicht nur scharfe Messer, sondern auch Lederware.

„An der Arbeit mangelt es nicht“

In den Jahren hat der Handwerker sich einen großen Kundenstamm aufgebaut. „Diesen werde ich auch weiter halten“, ist er sich sicher. „Der Bedarf ist da. Jeder braucht scharfe Messer und jeder hat stumpfe Messer daheim – an der Arbeit mangelt es also nicht. Wenn ich zu den Leuten hinfahre, dann erreiche ich sie noch einmal auf eine andere Art und Weise“, zeigt sich Hölbling überzeugt. Telefonisch ist der Messerschleifer unter 0664/2121515 für seine Kunden erreichbar.