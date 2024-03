Am Großglockner fast erfroren: Alpinisten gerettet

Am Freitag, dem 8. März, um 6.30 Uhr, starteten zwei befreundete Tschechen – 53 und 17 Jahre alt – zu einer Alpinen Hochtour über den Stüdlgrat auf den Großglockner. Dabei unterschätzten sie offensichtlich die Schwierigkeit und Länge der Tour und verloren beim Abstieg vom Großglockner aufgrund Schlechtwetters und Nebel die Orientierung. Sie gerieten zu weit nordöstlich, trauten sich nicht mehr weiter und setzten um 22 Uhr einen Alpinen Notruf an die Bergrettung Kals ab.

Unterkühlt mit sichtbaren Erfrierungen

Zwei Bergführer eilten zu Hilfe und konnten die in Not geratenen Tschechen am heutigen Samstag, dem 9. März, um 1.40 Uhr, schließlich auffinden. Die beiden Tschechen waren unterkühlt und hatten bereits sichtbare Erfrierungen im Gesicht und an den Händen. Die Bergretter verbrachten die Tschechen zur Adlersruhe und stiegen am Samstagmorgen zur Südlhütte ab. Von dort wurden die beiden völlig erschöpften Alpinisten per Seilbahn zur Lucknerhütte und weiter per Skidoo zum Lucknerhaus transportiert. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden im Bezirkskrankenhaus Lienz ambulant behandelt.