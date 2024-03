Wetterchaos in Österreich: Regen, Föhn und Sonnenschein im Mix

An der Alpennordseite weht anfangs kräftiger Südföhn, der tagsüber zunimmt und gegen Abend nachlässt, begleitet von Regen. Im Osten ziehen Wolken vorbei, die Sonne zeigt sich nur zeitweise, mit möglichen Regentropfen am Nachmittag. Von Salzburg bis zum Wienerwald bleibt es trocken und am längsten sonnig. Der Wind variiert in Föhnstrichen und im Gebirge von lebhaft bis stürmisch aus Süd, am Alpenostrand bleibt er lebhaft bis stark, im Donauraum und nördlich davon mäßig bis lebhaft aus Ost. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken je nach Regen und Föhn zwischen 5 und 17 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.