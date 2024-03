KAC zwingt die Pioneers ein weiteres Mal in die Knie

Der EC-KAC hat sich in der Viertelfinalserie nach der Auftaktniederlage auf eigenem Eis kontinuierlich gesteigert und die Führung im „Best-of-Seven“-Duell übernommen. Auch am heutigen Samstagabend, dem 9. März, konnten die Rotjacken wieder punkten. In der Play-Offs-Serie steht es nun 3:1.

Drei Tore für den KAC

3:1 war auch der Spielstand des heutigen Abends. In einem Solo hämmerte Thomas Hundertpfund in der 7. Spielminute den Puck in die Maschen der Pioneers. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, geschossen von Pioneers-Stürmer Joonas Oden. Matt Fraser, der nach der Sperre heute wieder am Eis stand, brillierte mit einem Power-play-Tor. Das dritte rote Tor des Abends geht auf die Kappe des KAC-Stürmers Johannes Bischofberger.