Doch nicht vorbei: VSV holt sich heute Abend den Sieg

Veröffentlicht am 9. März 2024, 21:51 / ©HCB/Vanna Antonello

Der VSV wollte heute das Match für seine Fans gewinnen (mehr dazu hier) und so war es letztlich dann auch. Die Adler legten sogar noch eines obendrauf und lieferten wieder ein Torspektakel ab. In der Best-of-Seven-Serie steht es somit 3:1 für den HCB Südtirol.

6:1 – Sieg für VSV

Die Fans der VSV-Adler hatten heute Abend zumindest allen Grund zum Jubeln. Mit 6:1 siegte im Heimspiel der VSV. John Hughes brillierte heute mit einem Tor-Doppelpack (10. und 29. Spielminute). Es war Kevin Hancock, der in der 16. Spielminute das 2:1 für die Adler schoss. Seit diesem Augenblick hatten die Villacher die Nase vorn. Alexander Rauchenwald hämmerte in der 34. Spielminute den Puck in die Maschen der Südtiroler. Im letzten Drittel lieferte dann auch Blaž Tomaževič ein Doppelpack.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2024 um 21:58 Uhr aktualisiert