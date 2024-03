Kärnten: Wolken ziehen auf und kündigen Regen an

Veröffentlicht am 9. März 2024, 21:55 / ©Katharina Widmann

In den südwestlichen Landesteilen kann bereits am Vormittag leichter Regen einsetzen, während es in den nördlichen und östlichen Regionen länger trocken bleibt. Spätestens zum Abend hin breitet sich jedoch teils kräftiger Regen über ganz Kärnten aus. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1400 Metern im Südwesten und 1800 Metern im Nordosten. Im Südwesten kann sie kurzzeitig sogar etwas weiter absinken. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad im Lesachtal und bis zu 12 Grad im Lavanttal, bevor der Regen einsetzt, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.