Schwerst verletzt: 28-Jähriger nach Frontalkollision im Auto eingeklemmt

Am 9. März 2024 gegen 17.51 Uhr fuhr ein 28-jähriger in Nenzing (Vorarlberg) wohnhafter Mann mit seinem Auto auf der L190 in Nenzing in Richtung Feldkirch. Zur selben Zeit fuhr ein 41-jähriger in Nüziders wohnhafter Lenker mit seinem PKW in Richtung Bludenz. Im Bereich einer Rechtskurve (Richtung Bludenz) kam es zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

28-Jähriger eingeklemmt

Der PKW des 28-Jährigen wurde dadurch über die Fahrbahn auf die angrenzende, nordseitige, Böschung geschleudert. Das Auto des 41-Jährigen drehte sich ebenfalls und kam quer zur Fahrbahn auf der Fahrbahnmitte zum Stillstand. Der 28-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Nenzing mit der Bergeschere befreit werden. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch zwei Notärzte mit dem Notarzthubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Der 41-jährige Lenker wurde leicht verletzt mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Bludenz verbracht. Die beteiligten PKWs wurden auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch sichergestellt. Die L190 war im Bereich Fa. Liebherr für ca. 2 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Vor Ort im Einsatz waren ua. die Feuerwehr Nenzing mit 5 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften, Notarztwagen, Notarzthubschrauber, die Rettung mit 2 Fahrzeugen sowie die Polizei mit 4 Streifen.