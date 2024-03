Fahrerflucht: Autofahrer fährt Radfahrer an, lässt ihn verletzt liegen

Veröffentlicht am 10. März 2024, 07:30 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Obwohl der Radfahrer am äußerst rechten Fahrbahnrand fuhr, erfasste ihn der PKW frontal, wodurch er zu Sturz kam. Das Auto verlangsamte kurz seine Geschwindigkeit, verließ aber in weiterer Folge die Unfallstelle.

Zeugen gesucht

Durch den Sturz erlitt der Radfahrer eine Platzwunde am Kopf und eine Beschädigung an der vorderen Zahnpartie. Der Lenker sowie allfällige Zeugen werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (Tel. +43 (0) 59 133 8120) in Verbindung zu setzen.