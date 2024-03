Klagenfurter Frauenpreis geht dieses Jahr an Maria Cervenka

Veröffentlicht am 10. März 2024, 07:45 / ©StadtKommunikation / Wajand

„Am internationalen Frauentag feiern wir alle Frauen, die mit ihrer Stärke, ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und ihrer unermüdlichen Arbeit den Weg zur Gleichstellung ebnen. Unsere heurige Preisträgerin ist eine dieser Frauen, die ihre Stimme erheben und zeigen, dass ein Einzelner sehr viel bewegen kann, vielen Dank dafür!“, würdigt Frauenreferentin Stadträtin Constance Mochar die heurige Preisträgerin.

Projektgruppe Frauen

Der Name Maria Cervenka ist untertrennbar mit der Erwachsenen-Bildungseinrichtung „Projektgruppe Frauen“ verbunden, die sich in den letzten Jahren vor allem der Integration von Frauen widmet. Seit 2004 hat Maria Cervenka im Vorstand gearbeitet und wurde schon nach einem Jahr zur Obfrau gewählt. Von 2005 bis 2019 hat sie die Projektgruppe Frauen geleitet, ist heute als Geschäftsführerin in Ruhe eingebunden.

Trägerin der Goldenen Medaille

Mit dem Frauenbüro der Stadt Klagenfurt hegt Cervenka eine jahrlange, enge Zusammenarbeit, in der etliche Projekte umgesetzt wurden. Als Präsidentin der Frauenplattform Klagenfurt hat sie wertvolle Vernetzungsarbeit geleistet. Heute fungiert sie noch als engagierte Ehrenpräsidentin. Cervenka ist seit 2019 auch Trägerin der Goldenen Medaille der Stadt Klagenfurt.

