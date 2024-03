Wie cool: Der Tierpark Rosegg öffnet bald

Veröffentlicht am 10. März 2024, 08:41 / ©5min.at

Nicht mehr lange und ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Co in Kärnten öffnet wieder. Ab 23. März ist der Tierpark Rosegg nämlich wieder für alle da. Mit wem möchtest du gleich einen Ausflug dorthin starten?

Der Tierpark

Zwischen dem Wörthersee und dem Faaker See, am Rande der Karawanken, liegt der Tierpark Rosegg. Dieses Ausflugsziel im Kärntner Rosental, nur 5 Autominuten von Velden am Wörthersee entfernt, lädt Besucher zu einem Spaziergang um den historischen Burgberg ein. Auf einer Fläche von etwa 30 Hektar können Besucher, ob jung oder alt, die Tiere entdecken. Der Tierpark beherbergt über 300 Tiere, von denen viele frei im Gelände herumlaufen.

