Diesel & Benzin: Hier tankst du derzeit am günstigsten

In vielen Ländern sind die Kraftstoffpreise günstiger als in Österreich, wie ein Blick auf die aktuellen Benzinpreise in Europa zeigt. Für Benzin zahlst du derzeit am meisten in Dänemark, in unserem Nachbarland Slowenien ist der Sprit am günstigsten.

Diesel am günstigsten in Tschechien

Wenn du Diesel tanken musst, solltest du das nicht in der Schweiz machen, sie haben europaweit die teuersten Preise dafür. Am günstigsten tankst du diesen Kraftstoff in Tschechien. Es gibt Preisunterschiede von bis zu 55 Cent pro Liter, je nach Reiseland. Autofahrer, die derzeit ins Ausland fahren, entscheiden sich oft dafür, hinter der Grenze zu tanken, da die Kraftstoffpreise dort in der Regel günstiger sind. Besonders auf Reisen in Richtung Osten oder Südosten sind die Spritpreise fast immer deutlich niedriger als in Österreich, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. (Quelle ADAC)

Auslands-Spritpreise nicht 1:1 vergleichbar

Bitte beachte, dass die Datenbasis in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist, und es mitunter einen großen Verzug bei den Preismeldungen geben kann. Die angegebenen Preise sind daher als grobe Orientierung zu verstehen und nicht direkt mit den Spritpreisen in Österreich vergleichbar. Außerdem gibt es im Ausland oft starke regionale Unterschiede. In einigen Ländern ist der Kraftstoff an den Autobahnen deutlich teurer als an den Ausfahrten.

Land Benzin in Euro Diesel in Euro Belgien 1,65 1,80 Dänemark 2,02 1,72 Deutschland 1,78 1,73 Frankreich 1,87 1,80 Griechenland 1,91 1,72 Italien 1,85 1,81 Kroatien 1,55 1,65 Luxemburg 1,57 1,55 Niederlande 1,99 1,81 Österreich 1,60 1,69 Polen 1,50 1,55 Portugal 1,73 1,63 Schweden 1,64 1,66 Schweiz 1,88 2,06 Slowakei 1,62 1,59 Slowenien 1,47 1,54 Spanien 1,61 1,55 Tschechien 1,51 1,53 Ungarn 1,55 1,64 Die EU-Preise. (Stand 5. März 2024 / ADAC)