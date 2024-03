Toll: Hier lernen Kinder durch Yoga ein besseres soziales Miteinander

In der schulischen Nachmittagsbetreuung der Volksschule Annabichl wird dies durch das KROKI-Kinderyoga ermöglicht. Es konzentriert sich nicht nur auf die körperliche Bewegung, sondern legt auch einen Schwerpunkt auf das soziale Miteinander. Schüchterne Kinder werden ermutigt, ihre Gefühle und Ideen auszudrücken, während aufgeweckte Kinder Unterstützung finden, um zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu erreichen.

Gemeinsame Spiele

Durch gemeinsame Spiele wird die Gruppe gestärkt und das Klassengefüge verbessert. Gezielte Übungen, die spielerisch aufgebaut und speziell auf die Altersgruppe abgestimmt sind, helfen jedem Kind, seinen eigenen Rhythmus zu finden, Grenzen zu erkennen und neue Erfolge zu erzielen. Auf diese Weise wird nicht nur das Selbstwertgefühl jedes einzelnen Kindes gestärkt, sondern auch das soziale Miteinander in der Gruppe gefördert. „Yoga ist eine sehr alte und bewährte Methode, bei der die Bewegungsbedürfnisse von Kindern optimal berücksichtig werden können. Durch eine kreative und spielerische Umsetzung sind Kinder besonders dafür offen und ich freue mich, dass es dieses Angebot für unsere Kleinsten gibt“, so Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz.

Mehrere Yogaeinheiten in der Ganztagsschule der VS Annabichl

Dank der finanziellen Unterstützung der Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt werden in diesem Schuljahr mehrere Yogaeinheiten in der Ganztagsschule der VS Annabichl durchgeführt. „Kroki hat immer tolle Spiele auf Lager, mega entspannende Übungen, sorgt für Kraftaufbau und Mukkis. Gemeinsam mit KROKI rocken die kleinen Yogis und Yoginis jede Yogaeinheit“, so Mag.a Christa Maria Kraigher, Workshopleiterin Ambika – Yoga. Yoga, eine uralte Praxis aus Indien, die seit über einem Jahrhundert auch in Europa Einzug gehalten hat, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die vielfältigen Yogaübungen stärken nicht nur den Körper, sondern verbessern auch die geistige Haltung und fördern somit das körperliche, psychische und geistige Wohlbefinden.