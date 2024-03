EUSALP-Projekte: Tirol und Slowenien im engen Austausch

Der Fokus lag dabei auf zwei zentralen Themen: Der slowenischen Präsidentschaft der Europäischen Strategie für den Alpenraum (EUSALP) in diesem Jahr und den aktuellen Herausforderungen im Bereich Verkehr, insbesondere in Tirol.

Slowenische Präsidentschaft setzt auf Jugendbeteiligung

Die EUSALP, bestehend aus sieben Mitgliedsstaaten und 48 Regionen im Alpenraum, setzt sich für die kontinuierliche Verbesserung verschiedener Themenbereiche ein, die die Bedürfnisse des alpinen Lebensraums betreffen. Die slowenische Präsidentschaft legt dabei besonderen Fokus auf die Einbindung der Jugend in die EUSALP, Kreislaufwirtschaft und den nachhaltigen Umgang mit Wasser in den Alpenregionen. Die Schlüsselveranstaltung wird das Jahresforum und die Generalversammlung der EUSALP sein, die am 14. und 15. November 2024 in Brdo bei Kranj, Slowenien, stattfinden werden.

©Land Tirol/Pichler Im Fokus des Gesprächs standen die diesjährige slowenische Präsidentschaft der EUSALP und deren Ziele sowie der Verkehr, insbesondere im Land Tirol.

Landesrat Zumtobel appelliert

Landesrat Zumtobel betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen Engagements aller EUSALP-Mitgliedsstaaten im Bereich Verkehr, Mobilität, Klimaschutz und Ressourcenschonung. Angesichts der starken Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum sei eine intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit für effektive Maßnahmen von entscheidender Bedeutung.

Lösungen für Transitverkehr präsentiert

Das Gespräch behandelte bewährte Initiativen und Projekte im Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung sowie die Herausforderungen im grenzüberschreitenden Mobilitäts- und Transitverkehr. Der Landesrat präsentierte zudem das besondere Verkehrsproblem Tirols als Transitland. „Vergangenes Jahr passierten mit 14,4 Millionen Fahrzeugen so viele wie noch nie den Brenner, was unsere Kapazitätsgrenzen erreichte. Wir setzen auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit für gesamteuropäische Lösungen und stellten Kremžar unser Konzept eines digitalen Verkehrsmanagementsystems vor“, so Zumtobel.

Slowenien auf der Überholspur

Gesandte Kremžar hob ihrerseits hervor, dass Slowenien in diesem Jahr vor dem Abschluss zweier bedeutender Infrastrukturprojekte steht: der zweiten Röhre des Karawankentunnels im Grenzbereich zu Österreich und der zweiten Schiene vom Hafen Koper nach Divača.

Tirol treibt Mobilitätsinnovationen in der EUSALP voran

Die Aktionsgruppe 4 (AG4) „Mobilität“ der EUSALP wird seit 2016 von der Abteilung Mobilitätsplanung des Landes Tirol koordiniert. Als am stärksten besetzte Arbeitsgruppe mit 22 Staaten und Regionen wird die AG4 auch während der slowenischen Präsidentschaft an der Umsetzung von Projekten arbeiten. Dazu gehören die Förderung der Verkehrsverlagerung und die Verbesserung regionaler, nationaler und grenzüberschreitender Verkehrsknoten. Die Veröffentlichung einer Sammlung von Best Practices zum Thema „klimaresiliente Infrastruktur“ in den EUSALP-Regionen ist ebenfalls geplant.