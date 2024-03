Regen oder Sonne: Wie wird das Wetter kommende Woche?

Am Montag werden sich im Westen des Landes die Wolken bald auflösen und die Sonne lacht vom Himmel. Im Osten bleibt es eher bewölkt, und gegen Abend kann es in Richtung Koralpe auch ein wenig regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zu Wochenstart zwischen 9 und 14 Grad.

Teilweise stark bewölkt

Am Dienstag wird in Kärnten wechselnd bis stark bewölktes Wetter erwartet, jedoch voraussichtlich trocken, sagen die Meteorologen von GeoSphere Austria voraus. Die Höchstwerte liegen knapp über 10 Grad, was den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit entspricht.

Am Mittwoch kommt gelegentlich die Sonne hervor

Am Mittwoch erwartet uns bewölktes Wetter mit gelegentlichen sonnigen Abschnitten. An einigen Orten kann mäßiger Nordwind spürbar sein. Am Nachmittag sind in Oberkärnten lokale Schauer möglich. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 9 bis 14 Grad.