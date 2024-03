Schnee in Sicht? Wetter im Auf und Ab in der Steiermark

Der Start in die neue Woche bringt zunächst sonniges Wetter. Am Nachmittag bilden sich jedoch einige Quellwolken, die zu vereinzelten Schauern führen können. Im Osten ziehen den ganzen Tag über einige Wolken, am Nachmittag steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Regenschauern, vor allem in die Nacht hinein. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1400 Metern. Der Wind weht generell schwach. Frühtemperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 14 Grad erreichen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.

Unbeständiges Wetter und Schauer erwartet

Ein Tiefdruckeinfluss sorgt für eher unbeständiges Wetter in der Steiermark. In der Westhälfte überwiegen die Wolken, während im Osten Sonne und Wolken abwechseln. Es sind immer wieder einige Schauer zu erwarten, vor allem im Westen, jedoch nicht ausschließlich dort. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern Seehöhe. Der Wind weht lebhaft im Donauraum und an der Alpennordseite, sonst schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und plus 8 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 15 Grad erreichen, so Geosphere Austria.

Auflockerungen in Sicht

Zu Beginn des Tages halten sich Restwolken, und eine abziehende Störungszone bringt in der Osthälfte regional noch etwas Regen, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Im Tagesverlauf stellt sich jedoch überall ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein, besonders im Norden bleibt es jedoch auch am Nachmittag noch schaueranfällig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1500 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und plus 7 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 und 15 Grad liegen.