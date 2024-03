Kaninchen, Katze und Hunde: Diese süßen Fellnasen suchen ein zu Hause

Veröffentlicht am 10. März 2024, 10:18 / ©Tierheim Villach

So süß sind sie, die Tiere, die du schon bald in deinem eigenen Haus begrüßen könntest. Sechs Tiere sind es heute, die nach einem liebevollen neuen Heim suchen.

„Zeus“ liebt es zu kuscheln

Der Mischlingshund „Zeus“, männlich, kastriert, in braun-schwarzer Fellfarbe, wurde am 21. November 2018 geboren. Für Zeus wird ein ruhiges Zuhause gesucht, da er etwas ängstlich ist und sich vor hektischen Bewegungen und lauten Geräuschen etwas erschreckt. Er ist ein etwas schüchterner Hund, doch wenn er eine Person kennenlernt, taut er auf und liebt es zu kuscheln. Die Fellnase versteht sich gut mit Artgenossen und liebt es auf der Wiese mit ihnen herumzutollen. Der Mischling liebt es lange spazieren zu gehen und danach zu kuscheln.

©Tierheim Villach Zeus liebt es lange zu spazieren

„Hako“ ist sehr gerne im Garten

Der Mischlingshund „Hako“, männlich und in brauner Fellfarbe, ist etwa 14 Jahre alt. Er wartet im Tierheim geduldig auf ein neues Zuhause. Die Fellnase sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause, in dem er seinen Lebensabend in Geborgenheit verbringen kann. Besonders gern verweilt er im Garten, wo er die Sonne auf seinem Fell genießt und gemächlich seine Runden dreht. Sein ruhiges Gemüt und seine treue Natur machen ihn zu einem idealen Begleiter für entspannte Spaziergänge und gemütliche Nachmittage. Allerdings sollte Hakos zukünftiges Zuhause keine anderen Kleintiere haben, da er einen leichten Jagdinstinkt besitzt.

©Tierheim Villach Hako hat ein ruhiges Gemüt

„Almira“ liebt andere Katzen

Die weibliche, kastrierte Katze namens „Almira“ ist braun getigert und wurde etwa im Jahr 2018 geboren. Die bezaubernde Katze wartet geduldig im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause mit Freigang. Bisher hatte sie nur wenig Kontakt zu Menschen und ist daher etwas zurückhaltend, jedoch hat sie mal eine Vertrauensperson gefunden, lässt sie sich gerne kraulen. Trotz ihres schüchternen Verhaltens gegenüber Menschen versteht sich das Tier gut mit anderen Katzen. Sie findet Trost und Sicherheit in der Gesellschaft ihrer Artgenossen. Für Almira ist der Freigang von großer Bedeutung. Die Möglichkeit, die Natur zu erkunden und ihre Instinkte auszuleben, wäre für sie ein großer Wunsch.

©Tierheim Villach Almira mag andere Katzen sehr gerne

Kaninchen im Doppelpack

Die beiden Zwergkaninchen „Hakim“ und „Jasmin“ sind etwa im Alter von 2 Jahren bzw. 1 Jahr. Hakim ist männlich, kastriert und schwarz-weiß, während Jasmin weiblich ist und eine grau-braune Fellfarbe hat. Für die beiden wird ein artgerechtes Zuhause mit Außenhaltung gesucht. Die beiden Kaninchen verstehen sich gut miteinander und daher werden die beiden auch gerne gemeinsam vermittelt.

©Tierheim Villach Die beiden Zwergkaninchen „Hakim“ und „Jasmin“

„Snoopy“ ist sehr neugierig

Das Zwergkaninchen bzw. Widderkaninchen „Snoopy“ ist weiblich, weiß und wurde am 29. September 2022 geboren. Sie ist auf der Suche nach einem Zuhause mit Außenhaltung. Weibchen ist sehr neugierig und auch etwas handzahm.

©Tierheim Villach Die süße Snoopy sucht ein zu Hause.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.