Sellner und Identitäre: Provokante Aktion am Schwarzenbergplatz

Wien in Aufruhr

Veröffentlicht am 10. März 2024, 11:13

Am heutigen Sonntagvormittag sorgte Martin Sellner zusammen mit Anhängern der Identitären Bewegung für Aufsehen, als sie einen Balkon am Schwarzenbergplatz in Wien besetzten. Auf dem Balkon wurden Plakate mit den Slogans „Remigration“ und „Schützt unsere Frauen“ gehisst.

Megafon-Parolen und Gebäuderäumung

Aufmerksame 5-Minuten-Leser meldeten sich und berichteten von dieser Aktion. Im Video ist zu hören, wie mittels eines Megafons Parolen gesprochen werden. Ihren Informationen zufolge wird das Gebäude von der Feuerwehr geräumt. Die Polizei ist bereits vor Ort. Die Polizei war für eine Stellungnahme derzeit nicht erreichbar.

Update: 11.37 Uhr

Die Gebäuderäumung wurde von dem Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien bestätigt. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt er: „Die Polizei rief uns als Assistenzleistung. Der Einsatz ist vorbei, die Feuerwehr Wien ermöglichte der Polizei den Zutritt zum Gebäude.“

©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto

©Leservideo |

*Hinweis: Der Artikel wurde bearbeitet, um neue Informationen zu integrieren und die Genauigkeit der Berichterstattung sicherzustellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 11:37 Uhr aktualisiert