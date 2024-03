Toll: KAC Floorball Damen holten sich großartigen Sieg

Veröffentlicht am 10. März 2024, 11:14 / ©KAC Floorball

Nach der Niederlage im ersten Finale standen die Frauen des KAC Floorball Damenteams mit dem Rücken zur Wand. Im Gegensatz zum Auswärtsspiel wurde der Beginn nicht verschlafen und sie spielten viel konzentrierter und effektiver. Katrin Illgoutz konnte ihre vergangenen Scoring-Fähigkeiten auspacken und erzielte nach fast 8 Minuten im ersten Drittel das erlösende 1:0. Bei diesem Spielstand sollte es nicht bleiben und es wurden im ersten Drittel noch zwei weitere Tore erzielt. Mit dem Stand von 3:0 (Tore durch Theresa Smoly und Marie Bellina) ging es in die Drittelpause.

Start ins zweite Drittel gut

Auch der Start ins zweite Drittel war sehr gut und Julia Bachmayer konnte in der Anfangsphase gleich das 4:0 erzielen. Ungefähr zur Halbzeit schafften jedoch die Dragons in Person von Rosalie Reitbauer den Anschlusstreffer zum 4:1. Ein paar Minuten später – erneut durch Julia Bachmayer – wurde der 4-Tore-Vorsprung wiederhergestellt und mit dem 5:1 ging es in die zweite Drittelpause.

Drittes Drittel

Der Beginn des dritten Drittels war spannender, als er hätte sein müssen. Nach einer Strafe von Marie Bellina erzielte Milena Kasper im Powerplay das zweite Tor der Dragons und verkürzte den Rückstand. Im Gegenzug – direkt vom Bully weg – nahm sich Katrin Illgoutz ein Herz und erzielte den Treffer zum 6:2, um den 4-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Wenige Minuten später schoss sie aus sehenswertem Winkel das 7:2 – und spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass ein Comeback für die Wienerinnen schwer werden sollte. Auch der unmittelbar darauf folgende Anschlusstreffer konnte am Spielverlauf nichts mehr ändern. Das 8:3 circa 4 Minuten vor Schluss war nur noch reine Ergebniskosmetik. Die Frauen konnten ein 3. Halbfinal erzwingen und schon am Sonntag um 12 Uhr geht es in der Sporthalle Waidmannsdorf weiter.