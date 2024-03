Neues Zuhause gesucht: Diese Fellnasen warten auf dich

Veröffentlicht am 10. März 2024, 13:02 / ©TiKo

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Den Hund Pablo Picasso und die Kater Peterle, Murli und Rocky.

Pablo Picasso sucht ein neues Zuhause

Infos zu Pablo Picasso zirka 8 1⁄2 Jahre alt

männlich

kastriert

In liebevolle und geduldige Hände abzugeben: Pablo Picasso ist etwas stürmisch und markiert gerne alles in seiner Umgebung, erklären die Tierpfleger aus dem TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt. Der Rüde müsste das Hunde-Einmaleins erst kennenlernen und benötigt ein Haus mit großem Garten.

©TiKo Pablo Picasso wartet im Tiko Klagenfurt auf einen neuen Besitzer.

Peterle, Murli und Rocky sind sehr anschmiegsam

Infos zu Peterle, Murli und Rocky ca. 10, 11 und 12 Jahre alt

männlich, kastriert

suchen gemeinsam ein liebevolles, ruhiges zu Hause

Gleich drei süßen Fellnasen suchen gemeinsam ein Zuhause! Peterle, Murli und Rocky sind Freunde und möchten unbedingt in eine Wohnung ziehen. Sie sind sehr anschmiegsam und zutraulich! Kater Murli benötigt einmal täglich seine Medizin, um die Nieren in Takt zu halten.

©TiKo | Murli, ©TiKo | Peterle und ©TiKo | Rocky suchen zusammen ein neues Zuhause!

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr