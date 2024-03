Tierschützer kritisieren kommendes Wolfs-Abschussgesetz enorm

Damit sollen Weidetiere auf den Almen besser und vor allem rascher geschützt werden als das bisher der Fall war. Jetzt gibt es seitens der Tierschützer dazu vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) eine erste Reaktion.

Kärntner Tierschützer kritisieren Gesetzesentwurf zum Wolfsschutz

Michael Mayer, Mitarbeiter aus Kärnten im Team von Martin Balluch, äußerte sich in einer schriftlichen Antwort, die an „5 Minuten“ gesendet wurde, zu dem Vorschlag von LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Mayer erklärte: „Wir beabsichtigen, innerhalb der offenen Frist eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf abzugeben, der die Einführung des Gesetzes über den Schutz der Kärntner Almen und Weiden (Kärntner Alm- und Weideschutz-Gesetz – K-AWSG) und die Änderung des Kärntner Jagdgesetzes 2000 vorsieht.“

Kritik am Gesetzesentwurf

„Es verwundert sehr, dass hier sehenden Auges EU-Recht gebrochen werden soll und empfindliche Geldstrafen, die ja nicht der Gesetzgeber sondern die Allgemeinheit zu tragen hat, in Kauf genommen werden. Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtline, kurz FFH-Richtlinie) weist den Wolf im Anhang IV als streng zu schützende Art aus“, wird weiter ausgeführt. „Daraus ergibt sich für Österreich unmissverständlich die Verpflichtung, den Wolf im gesamten österreichischen Hoheitsgebiet streng zu schützen und alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemplaren zu verbieten“, so Mayer.

Nur zwei reproduzierende Rudel bleiben

Zusätzlich zu dem strengen Schutz der bestehenden Wolfsexemplare verpflichtet Artikel 12 der Richtlinie Österreich dazu, Präventionsprogramme zu entwickeln. Diese Programme sollen die Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands für geschützte Arten ermöglichen. Aktuell gibt es in Österreich sieben ansässige Wolfsrudel, wovon jedoch nur zwei sich fortpflanzen, heißt es seitens der Tierschützer. Die alpine Wolfspopulation, die für Österreich relevant ist, wird derzeit als „potentiell gefährdet“ eingestuft. Dies geht aus dem Bericht der Large Carnivore Initiative for Europe mit dem Titel „Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe“ hervor, veröffentlicht vom Europarat im Jahr 2022 (S. 17).

„Paar hundert Wölfen, um von einem günstigen Erhaltungszustand zu sprechen“

„In Anbetracht unserer Landesfläche und der zur Verfügung stehenden Lebensräume kann man in Österreich erst bei mehreren Dutzend Rudeln bzw. ein paar hundert Wölfen von einem günstigen Erhaltungszustand sprechen“, so Mayer. (vgl. K. Kotrschal, „Fakten zum Wolf: Die aktuelle Lage in Österreich“, Februar 2022).

Kärntner Gesetzgeber gegen Gerichtsurteil

Der Kärntner Gesetzgeber beharrt trotz gegenteiliger Erkenntnisse darauf, dass der Wolf in einem günstigen Erhaltungszustand verweilt – sowohl bei früheren Abschussmaßnahmen als auch in der aktuellen Diskussion. Oft stützt man sich dabei auf Vergleiche mit den Zahlen der Nachbarländer. Jedoch wurde kürzlich in einem Rechtsstreit vor dem Europäischen Gerichtshof klargestellt, dass diese Vorgehensweise nicht zulässig ist, steht es in dem Brief des VGTs geschrieben. Die Schlussanträge der Generalanwältin Tamara Ćapeta vom 18. Januar 2024 (Rechtssache C-601/22, Punkte 73ff) betonen, dass der Erhaltungszustand in Österreich keineswegs als günstig einzustufen ist (Punkt 27 der genannten Schlussanträge).

„Kann das Land Kärnten seine Ressourcen nicht besser verwenden, als unrechtmäßige Gesetze auszuarbeiten?“

„Will das Land Kärnten nun angesichts der angeführten Argumente allen Ernstes ein Landesgesetz, welches sich sofort ad absurdum führt, erlassen? §7 des geplanten Gesetzes verpflichtet das Land zu einem laufenden Monitoring über den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes. Sollte dieser nicht mehr gegeben sein, muss sofort mittels Verordnung die Unzulässigkeit von weiteren Entnahmen (=Tötungen) erklärt werden (Absatz 2 desselben Paragraphen). Ergo muss just im Moment der Einführung des Gesetzes eine Verordnung, welche die Tötungen sofort stoppt, erlassen werden. Kann das Land Kärnten seine Ressourcen nicht besser verwenden, als unrechtmäßige Gesetze auszuarbeiten?“, führt Mayer weiter aus.