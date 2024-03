Spannung pur: TSV Hartberg empfängt SK Sturm Graz im Steiermark-Derby

Veröffentlicht am 10. März 2024, 13:18 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Das Duell, das in der Profertil Arena Hartberg um 17 Uhr stattfindet, verspricht einen packenden Showdown, da vier Teams noch um die begehrten drei Plätze in den Top-6 kämpfen. Der TSV Hartberg muss auf Dominik Frieser nach seiner Roten Karte in Tirol verzichten, während Dominik Prokop nach einer Gelbsperre ins Team zurückkehrt. Mit dem Fokus auf ihre Heimstärke wollen die Hartberger gegen den Tabellenzweiten bestehen. Das Steiermark-Derby ist mit 5.024 Zuschauern restlos ausverkauft.

„Vorfreude ist riesig“

Trainer Markus Schopp äußert sich optimistisch: „Die Vorfreude ist riesig. Was gibt es Schöneres als ein ausverkauftes Stadion, einen hochspannenden Gegner, der eine beeindruckende Saison spielt. Eine großartige Situation, auf die wir uns sehr freuen.“ Auch Offensivspieler Donis Avdijaj zeigt sich begeistert und betont: „Wir freuen uns alle extrem auf das Heimspiel gegen Sturm. Eine tolle Kulisse wird uns unterstützen. Die ganze Woche haben wir hart gearbeitet und wollen vor heimischem Publikum drei Punkte holen.“