Drogen im Spiel? Aggressiver Vorfall nach Auto-Unfall

Die daraufhin alarmierte Polizei traf vor Ort auf den 27-jährigen österreichischen Fahrer, der nicht nur den Unfallwagen lenkte, sondern auch im Verdacht stand, Suchtmittel im Fahrzeug zu haben. Was als Routinekontrolle begann, entwickelte sich jedoch zu einem unerwartet aggressiven Zwischenfall.

Festnahme mit Verletzungen

Die Polizisten bemerkten bei ihrer Ankunft weiße Pulverreste an den Nasenlöchern des Fahrers, was diesen zur Geständnis einer möglichen Drogenpräsenz im Auto veranlasste. Der 27-Jährige lehnte jedoch eine Untersuchung durch einen Amtsarzt ab, was zur sofortigen Einziehung seines Führerscheins führte. Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchen wollten, griff der Fahrer sie an, was zu seiner Festnahme führte. Infolge des Angriffs erlitten zwei Polizisten Verletzungen durch Tritte und Schläge, während der Festgenommene leichte Verletzungen davontrug. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen Anzeigen an die zuständigen Stellen.